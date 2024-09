Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ συναντήθηκαν πριν λίγες ημέρες στο Λος Άντζελες μαζί με τα παιδιά τους, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν χρόνο όλοι μαζί.

Όπως αναφέρει στο People πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας, η συνάντηση αυτή έγινε κυρίως για χάρη των παιδιών, που έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους.

«Βγήκαν όλοι μαζί για ένα διασκεδαστικό μεσημεριανό γεύμα, ώστε να μπορούν και τα παιδιά να κάνουν παρέα. Ωστόσο, συνεχίζουν κανονικά με το διαζύγιο», είπε άτομο κοντά στην σταρ.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως σχετικά με το οικονομικό κομμάτι, «επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες σε φιλικό επίπεδο», αφού δεν υπέγραψαν κάποιο συμφωνητικό πριν τον γάμο τους .

Η ίδια πηγή ανέφερε για τον χωρισμό τους: «Ένα διαζύγιο δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά η Τζένιφερ δεν θέλει να γίνει εγωίστρια. Τα παιδιά τους τα πήγαιναν πάντα καλά μεταξύ τους και διασκεδάζουν πολύ μαζί. Την κάνει χαρούμενη που βλέπει τα παιδιά ευτυχισμένα. Η χαρά τους είναι η προτεραιότητά της».

Ben Affleck and Jennifer Lopez ‘still moving forward’ with divorce after PDA-filled brunch with kids: source https://t.co/KjFWyx4yU3 pic.twitter.com/wXAX1Mw1zY

— Page Six (@PageSix) September 15, 2024