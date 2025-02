Ο Κέντρικ Λαμάρ ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές της βραδιάς, καθώς απέσπασε τέσσερα βραβεία για το τραγούδι του «Not Like Us», το οποίο διακρίθηκε στις κατηγορίες Δίσκος της Χρονιάς, Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία, Καλύτερο Ραπ Τραγούδι και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Η Μπιγιόνσε ήταν επίσης πρωταγωνίστρια, σημειώνοντας νέο προσωπικό ρεκόρ και συγκεντρώνοντας 11 υποψηφιότητες για το country άλμπουμ της «Cowboy Carter». Η star κέρδισε τα βραβεία για το Καλύτερο Άλμπουμ και το Καλύτερο Country Άλμπουμ. Με τη διάκριση αυτή, η Μπιγιονσέ έγραψε ιστορία κατακτώντας την κορυφή της μεγαλύτερης μουσικής διοργάνωσης του χρόνου.

«Ουάου, δεν το περίμενα αυτό. Ουάου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που μπορώ ακόμα να κάνω αυτό που αγαπώ μετά από τόσα χρόνια. Θεέ μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες της country που δέχτηκαν αυτό το άλμπουμ. Δουλέψαμε τόσο σκληρά γι’ αυτό. Νομίζω ότι μερικές φορές το είδος είναι μια λέξη που μας κρατάει στη θέση μας ως καλλιτέχνες και θέλω απλώς να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που τους παθιάζει και να παραμείνουν επίμονοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, όλους τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν, σας ευχαριστώ, αυτό το άλμπουμ δεν θα υπήρχε χωρίς εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον Θεό και τους θαυμαστές μου, είμαι ακόμα σε σοκ», είπε χαρακτηριστικά η Μπιγιονσέ.

#Beyonce Shocked To Win #Grammys Best Country Album, making her the first black woman to win the award in 50 years! ️: Courtesy: CBS/Recording Academy pic.twitter.com/hKU1lX4VoG — TMZ (@TMZ) February 3, 2025

Πέρα από τις μουσικές διακρίσεις, η φετινή τελετή είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο παρουσιαστής, Τρέβορ Νόα, ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 7 εκατομμύρια δολάρια μέσω δωρεών από τηλεθεατές, προκειμένου να στηριχθούν όσοι επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Επιπλέον, οι καλλιτέχνες Lady Gaga και Μπρούνο Μαρς τραγούδησαν το «California Dreamin» προς τιμήν του Λος Άντζελες, ενώ πυροσβέστες παρέδωσαν το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ με το κοινό όρθιο να τους χειροκροτεί.

Τι συνέβη με Γουέστ και Σενσόρι

H Μπιάνκα Σενσόρι, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Κάνιε Γουέστ, τράβηξε τα βλέμματα αλλά όχι για θετικό λόγο. Αν και αρχικά εμφανίστηκε με μια μαύρη γούνα που κάλυπτε όλο το κορμί της, όταν η 30χρονη έφτασε στο σημείο που βρίσκονταν οι φωτογράφοι… έμεινε με ένα διαφανές καλσόν χωρίς να φορά εσώρουχα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση των διοργανωτών, οι οποίοι ζήτησαν από το ζευγάρι Γουέστ-Σενσόρι να αποχωρήσουν. Κατά πληροφορίες, μάλιστα, την αποχώρηση του ζεύγους ανέλαβαν αστυνομικοί.

Grammy 2025 – Δείτε αναλυτικά τη λίστα των νικητών

Καλύτερος Δίσκος

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερο Άλμπουμ

Cowboy Carter – Μπιγιόνσε

Καλύτερο Τραγούδι

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Τσάπελ Ρόουν (Chappell Roan)

Καλύτερος Παραγωγός

Daniel Nigro

Καλύτερο Ποπ/Vocal Άλμπουμ

Short n’ Sweet – Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Καλύτερος Συνθέτης

Amy Allen

Kαλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία

Εspressο – Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Καλύτερο Ποπ Ντουέτο

Die With a Smil – Lady Gaga & Μπρούνο Μαρς

Καλύτερη Χορευτική/Ηλεκτρονική Ηχογράφηση

Neverender – Justice and Tame Impala

Καλύτερο Χορευτικό/Ηλεκτρονικό Άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Alligator Bites Never Heal – Doechii

Καλύτερη Κάντρι Σόλο Ερµηνεία

It Takes A Woman – Chris Stapleton

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Saturn – SZA

Καλύτερο Alternative Άλμπουμ

All Born Screaming – St. Vincent

Καλύτερο Alternative Τραγούδι

Broken Man – St. Vincent

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Hackney Diamonds – The Rolling Stones

Καλύτερο Κάντρι Ντουέτο

II Most Wanted – Μπιγιόνσε & Μάιλι Σάιρους

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

Cowboy Carter – Μπιγιόνσε

Καλύτερη Dance/Pop Ηχογράφηση

Von Dutch – Charli XCX

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

Now and Then – The Beatles

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

11:11 (Deluxe) – Κρις Μπράουν

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερη Μελωδική Ραπ Ερμηνεία

3:AM – Rapsody & Erykah Badu

Grammy 2025: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε γυμνή στο κόκκινο χαλί και την έδιωξαν