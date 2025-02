Η ηθοποιός της ταινίας «Poor Things» τράβηξε τα βλέμματα επάνω της με ένα κατακόκκινο φόρεμα Louis Vuitton με τριγωνική λαιμόκοψη και τσέπες γεμάτες μέχρι επάνω με ποπκόρν.



Η ηθοποιός, συνοδευόταν απο τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι και φρόντισε να αφήνει ένα ποπκόρν σε κάθε της βήμα σαν να σχημάτιζε ένα μονοπάτι.

Imagine having Emma Stone walking away in front and get the chance to say sorry to u pic.twitter.com/roHKyorU6j

— Shafey Is in Love With a 2X Academy Award Winner (@ahmedelshafey4a) February 17, 2025