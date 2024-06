Όπως ήταν φυσικό, χιλιάδες θαυμαστές της βρετανικής μπάντας σχημάτισαν ουρές έξω από το Ηρώδειο μετά την ανοιχτή πρόσκληση ενώ έγινε γνωστό, το ποσό που δόθηκε για τις άδειες, την παραγωγή και όλα τα διαδικαστικά που χρειάστηκαν για τα γυρίσματα του «All my Love».

Το ποσό, σύμφωνα με πληροφορίες έφτασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μαγικές στιγμές που έζησαν οι περίπου 2.000 θαυμαστές των Coldplay που συμμετείχαν στο νέο βιντεοκλίπ του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος στο Ηρώδειο, αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

To κοινό τραγουδάει το «Feels Like I’m Falling In Love» καιμε τα led βραχιόλια που φορούν,δημιουργούν μία μαγική ατμόσφαιρα.

COLDPLAY’s New Sinlge in Athens

(10 June 2024) ️

Behind-the-scenes of Coldplay‘s music video for the new single “It Feels Like I’m Falling In Love”, filmed at the foot of Acropolis at Heródeion Roman Theatre in Athens, Greece. pic.twitter.com/Pmru7dBDZE

— Diogenes of Sinope (@DiogenisSinopis) June 13, 2024