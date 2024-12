Με τα Χριστούγεννα να είναι προ των πυλών, έχει ξεκινήσει τις εξόδους αλλά και τις φωτογραφίσεις με βραδινά σύνολα που θα λατρέψετε.

Πριν από λίγες ημέρες, έχοντας τον Σάκη Τανιμανίδη στο πλευρό της, βρέθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο και τράβηξε τα βλέμματα με το στυλ της. Φορώντας ένα maxi κόκκινο φόρεμα και πέδιλα, δημιούργησε μία υπέροχη εικόνα που εύκολα μπορείτε να αντιγράψετε κι εσείς. Το κόκκινο, άλλωστε, είναι το χρώμα των ημερών!

Ποια γυναίκα δεν έχει στη ντουλάπα της το περιβόητο little black dress; Η Χριστίνα Μπόμπα το απογείωσε με καλσόν με λάμψεις και το αποτέλεσμα είναι σούπερ.

Last but not least… το σωστό φούξια φόρεμα! Η επιχειρηματίας επέλεξε την στράπλες εκδοχή του, συνδυάζοντάς το με ροζ τσάντα και κόκκινα παπούτσια. Για τις τολμηρές, ο συνδυασμός κόκκινου-ροζ είναι must!

