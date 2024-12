Η Τάνια Μπρεάζου είπε για τον Γιώργο Αμούτζα στο Happy Day: «Είναι πανέμορφο, υπέροχο. Όντως έλιωνα, λιώνω, είναι όμορφο πράγμα ο έρωτας».

Ο Γιώργος Αμούτζας όταν ερωτήθηκε για την γνωριμία τους μέσα στο Just The Two of Us, είπε: «Ε όχι δεν το περίμενα. Αυτά είναι τα απρόβλεπτα και τα ωραία στη ζωή που δεν έχει να κάνει ούτε με το παιχνίδι, ούτε με το σόου, ούτε με το προϊόν, είναι καθαρά κάτι το οποίο απλά έρχεται από το πουθενά εκεί που δεν το περιμένεις, και μάλιστα εκεί που λες μπα αποκλείεται».

Δείτε το βίντεο:

