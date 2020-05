Scoop Robot Gelato Lab: Ο παράδεισος του παγωτού ημέρας είναι στο Χαλάνδρι!

Newsroom eleftherostypos.gr

Βάφλες, κρέπες, χειροποίητα γλυκά, ιταλικός καφές, χειροποίητο παγωτό ημέρας!

Δεν χρειάζεστε να τα ονειρεύεστε, κάνετε μια βόλτα στο Χαλάνδρι και εκεί στο hot spot της πιο εμπορικής συνοικίας των Βορείων Προαστίων θα βρείτε το ολοκαίνουργιο Scoop Robot Gelato Lab ή αλλιώς τον παράδεισο και την… κόλαση μαζί του φρέσκου παγωτού ημέρας και όχι μόνο.

Το καλοκαίρι του 2020, το «αληθινό» παγωτό που κατασκευάζεται καθημερινά με τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες, είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσουμε το γευστικό αποτύπωμα της παράδοσης και της εμπειρίας.

Παγωτό μηλόπιτα με μπισκότο κανέλλας και κομματάκια φρεσκοκομμένου μήλου, φιστίκι Pure από 100% φιστίκι Αιγίνης, Mascarpone με μικρές άγριες φράουλες και balsamico crema, κορμός μωσαϊκό με αυθεντική σοκολάτα, καϊμάκι από αιγοπρόβειο γάλα με σαλέπι και μαστίχα Χίου, σάντουιτς με βανίλια Μαδαγασκάρης, κέικ Brownies και επικάλυψη πραλίνα φουντουκιού… πληθώρα δημιουργικών γεύσεων με ή χωρίς γάλα (sorbetto), αλλά και με στέβια, με φόντο το πιο fun ζεστό περιβάλλον και γελαστά πρόσωπα.

Φρέσκιες βάφλες, αλμυρές και γλυκές κρέπες, χειροποίητα γλυκά και ιταλικός καφές συμπληρώνουν μαζί με το φρέσκο, χειροποίητο παγωτό ημέρας τον καταλύτη της ευτυχίας, που υπόσχεται ο Mr Scoop Robot – model MLD3, created to have a heart.

Ένα φωτεινό ρομπότ που συνοδεύει τη μοναδική εμπειρία που έχει δημιουργήσει ο δεύτερης γενιάς gelato master, και σου υπενθυμίζει ότι οι ηλιόλουστες ημέρες δεν τελειώνουν ποτέ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το moto του καταστήματος και των φωτεινών και ευδιάθετων ανθρώπων του είναι το: Loving someone who is designed to be a robot is not usual. But once you break through the walls, it can be better than you can ever imagine (σ.σ. Το να αγαπάς κάποιον που έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα ρομπότ δεν είναι συνηθισμένο. Αλλά μόλις σπάσεις τους τοίχους, μπορεί να είναι καλύτερο από ό, τι μπορείς ποτέ να φανταστείς).

Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ειδικότερα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους απολαύσεις, η ουσία είναι μία: Βόλτα στο Χαλάνδρι, παγωτό στο χέρι από το Scoop Robot Gelato Lab και ελευθερία ξανά…

