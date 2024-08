Στη συνέχεια με νέο μήνυμα του 112 οι πολίτες προτρέπονται να απομακρυνθούν προς τον Αγιο Στέφανο.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

Wildfire in the area of #Koromilia #Domokos

If you are in the area, evacuate towards #Agios_Stefanos

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/qZ27ORX1Bz

— 112 Greece (@112Greece) August 4, 2024