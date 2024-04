Την Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση τρόπιδας της τρίτης υπερσύγχρονης ελληνικής φρεγάτας FDI «ΦΟΡΜΙΩΝ», γνωστής και ως «Belharra», στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, όπως έκανε γνωστό η γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία με σχετική ανάρτηση και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, η Naval Group ανακοίνωσε ότι «η τοποθέτηση τρόπιδας της τρίτης φρεγάτας FDI «ΦΟΡΜΙΩΝ» για λογαριασμό του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2024 στα ναυπηγεία του Λοριάν» και τονίζει στη συνέχεια ότι «καθώς το πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών κλάσης FDI – HN, αυτό το ορόσημο είναι ένα ακόμα επίτευγμα που αντικατοπτρίζει την ισχυρή και μακροπρόθεσμη βιομηχανική συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας».

[#Navgreek] ⚓ The keel laying of Formion, third #FDI for the @NavyGR, took place on the 15th April 2024 in Lorient.

As the FDI HN program continues to move forward, this milestone is an achievement illustrating the strong long-term industrial cooperation between and . pic.twitter.com/x1wwfa43Gm

