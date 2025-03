Το ζευγάρι των άπιστων έμεινε άφωνο όταν η γυναίκα του, η οποία ήταν μαζί του για 17 χρόνια, σταμάτησε δίπλα στο όχημα σε έναν επαρχιακό δρόμο στο Ντόνκαστερ.

Το βίντεο που κατέγραψε η έξαλλη μητέρα τεσσάρων παιδιών την δείχνει να αντιμετωπίζει τον σύζυγό της μέσα από το μπροστινό παράθυρο του αυτοκινήτου και να του ρωτάει «Την γ******ς πίσω από το βαν;»

Στη συνέχεια, περπατά γύρω από το πίσω μέρος του βαν, ανοίγοντας τις πόρτες και βρίσκει τον σύζυγό της γυμνό από τη μέση και κάτω, ενώ η ερωμένη του προσπαθεί να κρυφτεί στην άκρη προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό της.

Όταν ανοίγει την πόρτα, ο σύζυγος φωνάζει «Θα σε σκοτώσω» και επαναλαμβάνει «Τελειώσαμε, τελειώσαμε», ενώ η σύζυγος συγκρατεί την οργισμένη της έκρηξη και φωνάζει «Την γ******ς πίσω από το βαν».

Συνεχίζει να φωνάζει «Δείξε μου τι γς έχεις» και «Απόλαυσε το, γιατί αυτό θα πάει παντού στο φ Facebook».

Η σύζυγος συνεχίζει να φωνάζει στον σύζυγό της, ο οποίος λέγεται ότι την απατούσε με την ερωμένη του για πάνω από ένα χρόνο.

«Είναι εντάξει, έτσι δεν είναι, γιατί ο μόνος που πληγώνεται είμαι εγώ και τα παιδιά», πρόσθεσε. «Συνεχίστε αν θέλετε παράσταση, κάντε την γ****** παράσταση».

Προκειμένου να ηρεμήσει την κατάσταση, ο σύζυγος της, με το πρόσωπό του κόκκινο, της λέει: «Έκανες το σημείο σου. Τελείωσε».

Η σύζυγος στη συνέχεια στρέφεται προς την άλλη γυναίκα, αποκαλώντας την «μια γ****** ψεύτρα», γιατί είχε υποσχεθεί να της στείλει μήνυμα αν ο σύζυγός της προσπαθούσε να την επικοινωνήσει μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος.

Καθώς το ζευγάρι προσπαθεί να εξηγήσει ότι η σχέση τους έχει τελειώσει, η ερωμένη ανεβαίνει στην μπροστινή θέση του βαν για να «καλέσει την αστυνομία» εκτός αν σταματήσει να καταγράφει.

Εν τω μεταξύ, ο σύζυγος συνεχίζει να ζητά από τη σύζυγό του να «βάλει το τηλέφωνο κάτω, τα παιδιά είναι στο αυτοκίνητο, μπορείς να βάλεις το τηλέφωνο μακριά παρακαλώ;»

Στη συνέχεια, η σύζυγος στρέφει την προσοχή της στην άλλη γυναίκα, αποκαλώντας την «γαμ@@@ ψεύτρα» επειδή της υποσχέθηκε να της στείλει μήνυμα εάν ο σύζυγός της προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος.

Καθώς το άπιστο ζευγάρι προσπαθεί να εξηγήσει ότι η σχέση τους έχει τελειώσει, η ερωμένη ανεβαίνει στα μπροστινά καθίσματα του βαν για να «καλέσει την αστυνομία», εκτός κι αν σταματήσει να γυρίζει.

Εν τω μεταξύ, ο σύζυγος συνεχίζει να λέει στη γυναίκα του «άσε το τηλέφωνο κάτω, είπες την άποψη σου, τα παιδιά είναι στο αυτοκίνητο, μπορείς να αφήσεις το τηλέφωνο σε παρακαλώ».

Στην οποία η εξαγριωμένη σύζυγος απαντά: «Ναι τα παιδιά σας είναι σε αυτό το αυτοκίνητο. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ είναι σε αυτό το αυτοκίνητο. Και πρέπει να φορέσεις το παντελόνι σου. Σήκωσε το παντελόνι σου, σήκωσε το παντελόνι σου ».

Καθώς ο σύζυγός της συνεχίζει να της ζητά να αφήσει το τηλέφωνο, η σύζυγος προσθέτει: «Το χάρηκες;

«Το απόλαυσες στο πίσω μέρος ενός φορτηγού εργασίας f*****; Αυτή είναι η τσάντα f***** που την παίρνετε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού εργασίας f*****;’

Στη συνέχεια, η σύζυγος επιστρέφει στο αυτοκίνητό της, όπου περιμένουν τα παιδιά της, και φωνάζει: «Τηλεφωνήστε στην αστυνομία, αυτό πάει παντού στο Facebook».

Woman catches her husband with his pants down, cheating on her with his mistress in the back of his dad’s work van.

The incident allegedly happened in Doncaster, England. The couple was together for 17 years, according to the Daily Mail.

“Show me what you’ve f**king got…… pic.twitter.com/S9MmIgtSEp

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 3, 2025