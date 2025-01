Η ανακάλυψη της ταυτότητας του Τζακ του Αντεροβγάλτη είναι μια υπόθεση με την οποία Αστυνομία αλλά και οι λάτρεις του μυστηρίου παλεύουν από πολύ παλιά. Ωστόσο όπως φαίνεται, και με τη βοήθεια του DNA, ίσως είναι πιο κοντά από ποτέ στην αποκάλυψη.

Μια πρόσφατη ανακάλυψη στο DNA έχει «ξεθάψει» και πάλι την επανεξέταση των εγκλημάτων του Τζακ του Αντεροβγάλτη, πρωταγωνιστή της διαβόητης ανεξιχνίαστης υπόθεσης του 1800. Η νέα ανάλυση DNA έχει οδηγήσει ειδικούς στο να πιστεύουν ότι ίσως πλησιάζουν στην ταυτοποίηση του θρυλικού δολοφόνου, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Πρόκειται για ένα μυστήριο που διαρκεί πάνω από 130 χρόνια.

Τώρα, οι απόγονοι των θυμάτων του Τζακ του Ανετροβγάλτη ελπίζουν να αποκαλύψουν τελικά την αλήθεια για ένα από τα πιο διαβόητα ανεξιχνίαστα εγκλήματα όλων των εποχών.

Υποστηρίζουν πως εμφανίστηκαν νέα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο της Catherine Eddowes που υποδεικνύουν ότι ο δολοφόνος ήταν ο Aaron Kosminski.

Ο Πολωνός κουρέας, που μετανάστευσε στη Βρετανία τη δεκαετία του 1880, ήταν ύποπτος κατά τη διάρκεια των πέντε φόνων στο Whitechapel, ανατολικά του Λονδίνου, το 1888.

Ωστόσο, ποτέ δεν συνελήφθη καθώς η αστυνομία δεν είχε αποδείξεις για την εμπλοκή του – μέχρι τώρα.

Ένα ματωμένο αμπέχονο (στρατιωτικό πανωφόρι) που λέγεται ότι βρέθηκε στο σώμα της κ. Eddowes και το οποίο αγοράστηκε σε δημοπρασία το 2007 από τον συγγραφέα και ερευνητή του Ρίππερ Ράσελ Έντουαρντς, βρέθηκε αργότερα να περιέχει DNA και του θύματος και του Kosminski.

Ο Ράσελ Έντουαρντς δηλώνει ότι οι λεκέδες από σπέρμα στο σάλι ταυτίστηκαν μέσω DNA με έναν μακρινό συγγενή ενός από τους πιο διαβόητους υπόπτους για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, τον Άαρον Κοσμίνσκι.

Ο Έντουαρντς έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Naming Jack the Ripper, στο οποίο ταυτοποιεί τον Κοσμίνσκι ως τον περιβόητο κατά συρροή δολοφόνο. Τώρα κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με τίτλο Naming Jack the Ripper: The Definitive Reveal.

Στο βιβλίο του, ο Έντουαρντς κατηγορεί ξανά τον Κοσμίνσκι, γράφοντας ότι η αστυνομία πίστευε πως είχε «μεγάλο μίσος για τις γυναίκες, ειδικά της τάξης των ιερόδουλων, και ισχυρές φονικές τάσεις».

Τώρα, ο Ράσελ Έντουαρντς έχει προσλάβει μια νομική ομάδα για να αγωνιστεί για την επανεξέταση της υπόθεσης, με το επιχείρημα ότι υπάρχουν επιπλέον αποδείξεις που πρέπει να εξετάσει ο ιατροδικαστής σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου και, κυρίως, ποιος ήταν υπεύθυνος.

Το 2014, ο ειδικός σε θέματα Τζακ του Αντεροβγάλτη, Άντριου Σμιθ, δήλωσε ότι για να λυθεί η υπόθεση «χρειαζόμαστε εγκληματολογικά στοιχεία και δεν υπάρχουν», προσθέτοντας ότι είναι «πολύ απίθανο» οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία DNA στο σάλι να μην έχουν μολυνθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων.

Ποιος ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης;

Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης δρούσε στην περιοχή Whitechapel του ανατολικού Λονδίνου στα τέλη του 19ου αιώνα ξεκινώντας από το 1888. Το ψευδώνυμο «Τζακ ο Αντεροβγάλτης» άρχισε να χρησιμοποιείται από την μέρα που κάποιος έστειλε ένα γράμμα στο Κεντρικό Γραφείο Ειδήσεων του Λονδίνου, ισχυριζόμενος πως είναι ο δολοφόνος με αυτό το όνομα.

Τα θύματα ήταν γυναίκες οι οποίες εργάζονταν ως πόρνες. Οι φόνοι συνέβαιναν σε δημόσιους χώρους τη νύχτα ή τα ξημερώματα. Ο λαιμός των θυμάτων ήταν κομμένος και το σώμα ήταν ακρωτηριασμένο. Διάφορες θεωρίες υποστηρίζουν πως τα θύματα στραγγαλίζονταν πρώτα έτσι ώστε να μην φωνάζουν, κάτι το οποίο εξηγεί και την έλλειψη αίματος στις σκηνές των εγκλημάτων.

Η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων από τρία θύματα έκανε μερικούς αστυνομικούς της εποχής να πιστεύουν πως ο δολοφόνος κατείχε ανατομική ή χειρουργική γνώση.

