Ο Ρόρι Σάικς, πρώην παιδικός τηλεοπτικός σταρ και επιτυχημένος ομιλητής που αργότερα ενέπνευσε πολλούς μιλώντας για το ταξίδι του στη ζωή με αναπηρίες, πέθανε στις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Ήταν 32 ετών. Η μητέρα του, Σέλι Σάικς, μοιράστηκε την τραγική είδηση στο X (πρώην Twitter), επιβεβαιώνοντας ότι ο Ρόρι, ο οποίος γεννήθηκε τυφλός και είχε εγκεφαλική παράλυση, πέθανε στο οικογενειακό του σπίτι στο Μαλίμπου την Τετάρτη.

Η Σέλι εξέφρασε τη βαθιά της λύπη, γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη αναγκάζομαι να ανακοινώσω το θάνατο του όμορφου γιου μου @Rorysykes στις πυρκαγιές του Μαλίμπου χθες. Είμαι εντελώς συντετριμμένη.» Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συγκλονιστική ζωή του Ρόρι, σημειώνοντας πώς ξεπέρασε πολλές προκλήσεις, όπως χειρουργεία και θεραπείες, για να ανακτήσει την όρασή του και να μάθει να περπατάει. Παρά τους αγώνες του, ο Ρόρι παρέμεινε παθιασμένος με τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο με τη μητέρα του, από την Αφρική ως την Ανταρκτική. Η Σέλι κατέληξε την αφιέρωσή της λέγοντας: «Θα μας λείψει απίστευτα.»

Η Σέλεϊ Σάικς αποκάλυψε ότι προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά στη στέγη του σπιτιού με ένα λάστιχο, αλλά η παροχή νερού δεν λειτουργούσε. “Μου είπε, ‘μαμά, φύγε’, αλλά καμία μητέρα δεν μπορεί να αφήσει το παιδί της. Με σπασμένο χέρι, δεν μπορούσα να τον σηκώσω ή να τον μετακινήσω“, δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο 10 News First.

Ο Ρόρι, γεννημένος στις 29 Ιουλίου 1992, είχε γεννηθεί τυφλός και με εγκεφαλική παράλυση, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει πολλά μέσω χειρουργείων και θεραπειών, ανακτώντας την όρασή του και μαθαίνοντας να περπατά. Είχε γίνει γνωστός για τις ομιλίες του σχετικά με την υπέρβαση των αναπηριών και ήταν συνιδρυτής της Happy Charity, που προσφέρει “Ελπίδα, Ευτυχία και Υγεία σε όσους υποφέρουν”.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx

— Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025