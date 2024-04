Σύμφωνα με ανταποκριτή του μέσου, οι περιοχές που έχουν πληγεί πρόκειται για τις: Ναμπί Σιτ, Ικλίμ αλ – Τούφα και Κιάμ.

Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές και περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στις παραμεθόριες περιοχές από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

⚡️ Israel launched an airstrike on the Lebanese town of Nabi Chit – Lebanese media

Nabi Chit is located near the city of Baalbek, which is considered a Hezbollah stronghold. pic.twitter.com/wNdf7QUGqd

— NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2024