Συρία: Πώς κατάφεραν σε 3 μέρες οι τζιχαντιστές να αλώσουν το Χαλέπι [βίντεο]

χρόνος ανάγνωσης: 3 λεπτά

Members of Syrian opposition fighters walk along a street in Aleppo, after the Syrian army said that dozens of its soldiers had been killed in a major attack by rebels who swept into the city, in Syria November 30, 2024. REUTERS/Mahmoud Hassano