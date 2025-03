Ένα από τα πλοία είναι ένα πετρελαιοφόρο με αμερικανική σημαία, το Stena Immaculate και το άλλο πλοίο είναι το Solong, ένα φορτηγό πλοίο που πλέει με πορτογαλική σημαία.

“Ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής απογειώθηκε από το Χάμπερσαϊντ για να μεταβεί στο σημείο, μαζί με ναυαγοσωστικές λέμβους από το Σκέγκνες, το Μπρίντλινγκτον, το Μάπλθορπ και το Κλίθορπς, ενώ έχουν αναπτυχθεί επίσης ένα αεροσκάφος σταθερών πτερύγων της Βασιλικής Ακτοφυλακής και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης. Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη”, τόνισε η Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Ο συναγερμός για το συμβάν σήμανε στις 10:48, τοπική ώρα (12:48 ώρα Ελλάδας).

Το BBC μετέδωσε ότι το πετρελαιοφόρο που ενεπλάκη στη σύγκρουση φλέγεται.

Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της ακτοφυλακής και υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος, για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να περιορίσουν οποιαδήποτε πιθανή διαρροή πετρελαίου από το πετρελαιοφόρο. Οι πρώτες αναφορές υποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ζημιά στα πλοία, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Και τα δύο πλοία παρακολουθούνται και καταβάλλονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση θα διαχειριστεί γρήγορα και με ασφάλεια, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω περιβαλλοντική ζημιά και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στην πληγείσα περιοχή.

Αναφορές τονίζουν ότι υπάρχουν πλάνα που εστάλησαν στο BBC και στα οποία φαίνεται να δείχνουν καπνό να βγαίνει από το πετρελαιοφόρο στη Βόρεια Θάλασσα.

Η Royal National Lifeboat Institution (RNLI) αναφέρει ότι αρκετά άτομα έχουν εγκαταλείψει τα πλοία μετά τη σύγκρουση, και υπάρχουν αναφορές για πυρκαγιές και στα δύο πλοία.

A US-registered oil tanker, the Stena Immaculate, and a Portuguese-flagged container ship named Solong collided in the North Sea, the Coastguard said

Follow the latest updates ⬇️https://t.co/zvLq6KV1Ky pic.twitter.com/RDbbQRyhQp

— The Telegraph (@Telegraph) March 10, 2025