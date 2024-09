Ο Bhim Kohli πέθανε από σοβαρά τραύματα που υπέστη ενώ έβγαλε βόλτα τον σκύλο του στο Franklin Park, κοντά στο σπίτι του στην Braunstone Town, Leicestershire, την Κυριακή.

Ο έφηβος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Leicester Magistrates’ Court, και προφυλακίστηκε μέχρι να εμφανιστεί στο Leicester Crown Court το απόγευμα της Πέμπτης.

Το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί λόγω της ηλικίας του, μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και την ημερομηνία γέννησής του.

Τέσσερα άλλα παιδιά – ένα κορίτσι 14 ετών και ένα αγόρι και δύο κορίτσια 12 ετών – συνελήφθησαν ως ύποπτα για φόνο, αλλά αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

Η αστυνομία είπε ότι μια νεκροψία-νεκροτομή διαπίστωσε ότι ο Kohli πέθανε μετά από τραυματισμό στον αυχένα, αλλά ακόμα η οικογένεια είναι σε αναμονή περαιτέρω εξετάσεων.

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως ένα «αγαπημένο, στοργικό άτομο» που του άρεσε να περπατά τον οικογενειακό σκύλο του στο πάρκο «πολλές φορές την ημέρα».

«Ήταν πραγματικά ένα τόσο στοργικό άτομο του οποίου η ζωή επικεντρωνόταν γύρω από την οικογένειά του. Ήταν πάντα ένας πολύ εργατικός άνθρωπος και ακόμη και στην ηλικία των 80 ετών εξακολουθούσε να είναι πολύ δραστήριος. Ένα από τα μεγάλα του πάθη ήταν το περιβόλι του, πήγαινε κάθε μέρα να φροντίσει τα χωράφια του και ήταν τόσο περήφανος γι’ αυτά. Του άρεσε επίσης να βγάζει βόλτα τον σκύλο της οικογένειας, τον Rocky, στο πάρκο, πολλές φορές την ημέρα. Στον Bhim άρεσε να γελάει. Ήταν πάντα πολύ χαρούμενος και ομιλητικός, ο πλακατζής της οικογένειας και του άρεσε πάντα να μας ξεγελάει με ένα χαμόγελο. Η οικογένειά μας ζούσε στο ίδιο σπίτι στο Braunstone για 40 χρόνια, οπότε ήταν πολύ γνωστός στην κοινότητα – έχουμε συγκλονιστεί από τα μηνύματα και την υποστήριξη από πολλούς που τον γνώριζαν».

