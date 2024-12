O ηγέτης του Κρεμλίνου δέχτηκε τις καθιερωμένες «άβολες» ερωτήσεις και σε μίαείπε ότι τα στρατεύματά του είχαν το πάνω χέρι σε όλο το πεδίο της μάχης, αλλά αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν γνωρίζει πότε η Ρωσία θα πάρει πίσω την περιοχή του δυτικού Κουρσκ όπου τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν εισβολή στο Αύγουστος.

«Χρειάζεται η άλλη πλευρά να είναι έτοιμη για συζητήσεις και συμβιβασμούς», είπε αναφορικά με τον Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο τόνισε ότι είναι έτοιμος να συνομιλήσει.

Αναφορά έκανε στην Τουρκία, μιλώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. «Ελπίζω να μην υπάρξει ανάφλεξη και ότι η Τουρκία θα επιλύσει το πρόβλημα με τους Κούρδους», είπε για τη Συρία.

Παράλληλα κάλεσε το Ισραήλ να απομακρύνει τις δυνάμεις του από το έδαφος της Συρίας. «Ελπίζουμε ότι το Ισραήλ κάποια στιγμή θα εγκαταλείψει το έδαφος της Συρίας. Τώρα όμως φέρνει επιπλέον στρατεύματα».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη ρωσική οικονομία ως «σταθερή», αν και εξέφρασε την ανησυχία του για τον υψηλό πληθωρισμό, σχεδόν τρία χρόνια μετά την επίθεσή του στην Ουκρανία, η οποία έχει προκαλέσει ευρεία οικονομική αναταραχή. «Με την οικονομία στο σύνολό της, η κατάσταση στη Ρωσία είναι σταθερή, παρά τις εξωτερικές απειλές και τις προσπάθειες να μας επηρεάσουν», δήλωσε αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες για τον γρήγορο ρυθμό αύξησης των τιμών, ο Πούτιν είπε: «Ο πληθωρισμός είναι ένα ανησυχητικό σήμα».

Russia President Putin – The situation with the economy in Russia is normal, stable. We are developing, despite everything, despite any external threats and attempts to influence us.

Last year, our economic growth was 3.6%. This year it will be 3.9%, and maybe even 4%. Via… pic.twitter.com/6EQe6Ddw4q

— COP (@InteraXtor) December 19, 2024