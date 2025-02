Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, προανήγγειλε πως θα βάλει τέλος στα χάρτινα καλαμάκια, τελειώνοντας τις προσπάθειες των προκατόχων του. «Θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα την επόμενη εβδομάδα, με το οποίο θα τερματίζεται η γελοία προσπάθεια του Μπάιντεν για χάρτινα καλαμάκια, τα οποία δεν λειτουργούν. Πίσω στο πλαστικό!», γράφει ο Τραμπ.

I will be signing an Executive Order next week ending the ridiculous Biden push for Paper Straws, which don’t work. BACK TO PLASTIC!

Donald Trump Truth Social Post 10:12 AM EST 02/07/25

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 7, 2025