Ο Young είναι πιο γνωστός ως ο επικεφαλής των συγκροτημάτων Kat Kool & the Kool Cats, Streetband και Q Tips. Ακολούθησε σόλο καριέρα στη δεκαετία του ’80, κυκλοφορώντας τραγούδια όπως το “Love of the Common People” και το “Wherever I Lay My Hat”.

Ο 69χρονος υπέστη μια σοβαρή πτώση από σκάλες ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Σαντορίνη τον Σεπτέμβριο του 2024. Περπατούσε προς το πρωινό στο ξενοδοχείο του όταν το πόδι του «γλίστρησε και έφυγε».

«Ήταν ένα πολλαπλό κάταγμα. Όταν σταμάτησα, κοίταξα κάτω και το πόδι μου ήταν σε μια ελαφρώς περίεργη θέση», σημειώνει αναφέροντας πως προσπάθησε να το ισιώσει και τότε άρχισε ο πόνος.

Μόλις η σύζυγος του Paul, η 53χρονη Lorna, ενημέρωσε το ξενοδοχείο, μετά το ατύχημα τον Σεπτέμβριο, ο Paul μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης στον Καρτεράδο, όπου οι ακτινογραφίες έδειξαν μια σειρά καταγμάτων στο αριστερό του μηριαίο οστό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Mirror.

«Τα κατάγματα ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, που υπήρχε κίνδυνος να σπάσει το πόδι. Το μόνο φάρμακο που είχαν ήταν η παρακεταμόλη. Ούρλιαζα όλη την ώρα και τις περισσότερες φορές είχα τα μάτια μου κλειστά γιατί ο πόνος ήταν τρομερός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι τραυματισμοί ήταν τόσο σοβαροί που υπήρχε «κίνδυνος να σπάσει το πόδι», σύμφωνα με τον Young.

Η έλλειψη χειρουργών στο νοσοκομείο όπως είπε ο Young τον έκανε να παραμένει καθισμένος σε φορείο στον διάδρομο του νοσοκομείου για εννέα ώρες, προσπαθώντας να οργανώσει μια ιδιωτική πτήση για την Αθήνα.

Μετά την επέμβαση, ο Young χρειάστηκε να περάσει δύο μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω αιμορραγίας. Επίσης, χρειάστηκε τρεις μεταγγίσεις αίματος για να αντικατασταθεί το χαμένο αίμα.

Ο Young, ο οποίος χαρακτήρισε τον πόνο «τεράστιο», έπρεπε στη συνέχεια να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση διάρκειας 10 ωρών.

Τώρα, σχεδόν έξι μήνες μετά το ατύχημα, ο Young δεν χρησιμοποιεί πλέον πατερίτσες και κάνει φυσιοθεραπεία και υδροθεραπεία για να βοηθήσει στην ανάρρωσή του.

Ετοιμάζοντας την επερχόμενη εθνική του περιοδεία, ο μουσικός δήλωσε ότι είναι πλέον «σε άριστη κατάσταση και έτοιμος».

Ο Young παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Lorna, τον Οκτώβριο του 2023, έξι χρόνια μετά τον θάνατο της πρώτης του συζύγου, Stacey Smith, από καρκίνο του εγκεφάλου σε ηλικία 52 ετών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Young (@paulyoungparlez)