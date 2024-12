Το αυτοκίνητο είναι μια τροποποιημένη εκδοχή του μεσαίου μεγέθους, πολυτελούς G-Class της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχει υπερυψωμένη θέση για τον πάπα, ώστε τα πλήθη να τον βλέπουν ευκολότερα.

Το όχημα είναι λευκό –το παραδοσιακό χρώμα του ποντίφικα– και έχει θερμαινόμενο κάθισμα και μια λαβή όπου μπορεί να στηρίζεται ο πάπας για να διατηρεί την ισορροπία του όταν στέκεται όρθιος.

«Κάθε λεπτομέρεια είναι τέλεια», είπε ο Στεν Όλα Καλένιους, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Mercedes-Benz. Χρειάστηκαν «εκατοντάδες ώρες εργασίας (…) για να κατασκευάσουμε ένα μοναδικό στο είδος του παπικό όχημα», πρόσθεσε.

Το Βατικανό δεν διευκρίνισε πότε θα κυκλοφορήσει το νέο όχημα. Η Mercedes απέφυγε να πει πόσο κόστισε.

