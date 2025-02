Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι το αυτοκίνητο έπεσε επίτηδες στο πλήθος , ενώ άλλες μάρτυρες έκαναν επίσης λόγο για δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώνεται μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, η οποία συγκεντρώνει ηγέτες και ειδικούς από όλο τον κόσμο για ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας. Η αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν τις επόμενες ώρες.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O

