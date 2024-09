Έπειτα από μια μεγάλη αντίδραση σχετικά με ζητήματα έκδοσης εισιτηρίων για τις συναυλίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, οι οποίες εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μία ημέρα και προκάλεσαν έρευνα από τους παρατηρητές ανταγωνισμού.

Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό X του Oasis ανέφερε ότι θα στείλουν τις προσκλήσεις σε “κατάλληλους θαυμαστές που μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε” που ήταν συνδεδεμένοι σε έναν λογαριασμό Ticketmaster το Σάββατο 31 Αυγούστου – όταν τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν αρχικά.

Όσοι μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε μια ουρά για τα εισιτήρια «μπορεί να δικαιούνται να λάβουν μέρος» και θα λάβουν ένα email σχετικά με τον τρόπο εγγραφής στην κλήρωση.

Η Ticketmaster επικρίθηκε ευρέως για τη δυναμική τιμολόγηση – ένα σύστημα που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της υψηλής ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς – που προκάλεσε το κόστος ενός τυπικού εισιτηρίου να υπερδιπλασιαστεί από 148 £ σε 355 £.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών ζήτησε στοιχεία από τους θαυμαστές, συμπεριλαμβανομένων στιγμιότυπων οθόνης ιστότοπων κατά τη διαδικασία αγοράς, καθώς εξετάζει τις ανησυχίες σχετικά με το εάν η πολιτική είναι δίκαιη.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι υποσχέθηκε επίσης μια κυβερνητική αναθεώρηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα εξετάσει επίσης το θέμα.

Η Ticketmaster υπερασπίστηκε τη δυναμική τιμολόγηση και είπε ότι οι τιμές των συναυλιών βαρύνουν τον “διοργανωτή της εκδήλωσης” που “έχει τιμολογήσει αυτά τα εισιτήρια σύμφωνα με την αγοραία αξία τους”.

Αλλά η δυναμική τιμολόγηση των εισιτηρίων έχει προκαλέσει έντονη κριτική από άλλους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένου του φετινού νικητή του βραβείου Mercury, English Teacher.

Οι θαυμαστές ήταν επίσης έξαλλοι αφού έμειναν με άδεια χέρια, παρά το γεγονός ότι περίμεναν σε μια διαδικτυακή ουρά για ώρες.

Την Τετάρτη, οι Oasis ανακοίνωσαν ότι θα παίξουν δύο ακόμη ραντεβού στο Wembley Stadium στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου ως μέρος της περιοδείας Live ’25 του επόμενου έτους χρησιμοποιώντας το νέο πρόγραμμα έκδοσης εισιτηρίων.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι οι αδελφοί Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ έδωσαν τέλος στην 15ετή διαμάχη τους και θα συνυπάρξουν και πάλι στη σκηνή, εκατομμύρια θαυμαστές βρίσκονται σε αναμονή για να αγοράσουν διαδικτυακά εισιτήρια για την επανένωση του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος.

Το ακριβότερο είναι για το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, που περιλαμβάνει και ένα προ συναυλιακό πάρτι και κοστίζει περισσότερο από 500 λίρες (σχεδόν 600 ευρώ).

