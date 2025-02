Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόφασή του πριν λίγο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι θέλει να επιβάλει δασμό 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την ΕΕ, μεταξύ άλλων.

«Έχουμε πάρει την απόφασή μας και θα την ανακοινώσουμε σύντομα. Θα είναι, σε γενικό πλαίσιο, στο 25%, σε αυτοκίνητα και άλλα αγαθά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει εξαπατήσει με διαφορετικό τρόπο (από άλλες χώρες)» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν δέχονται τα αυτοκίνητά μας, τα αγροτικά μας προϊόντα με δικαιολογίες, ενώ εμείς δεχόμαστε όλα τα προϊόντα τους και έχουμε ένα έλλειμα 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Λατρεύω την Ευρώπη, έχω κάποια καταγωγή από εκεί, όμως η ΕΕ δημιουργήθηκε για να καταστρέψει τις ΗΠΑ, ας είμαστε ειλικρινείς. Και έκαναν καλή δουλειά. Τώρα όμως πρόεδρος είμαι εγώ» πρόσθεσε.

‘The European Union was formed in order to screw the United States, but now I am president.’

US President Donald Trump talks about EU tariffs that he will impose in his first cabinet meeting. He says ‘it will be 25 percent in most cases’.https://t.co/fHqGBwgmE1

