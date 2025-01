Το αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο της πετρελαϊκής περιοχής Γιούνιτι σήμερα το πρωί ενώ κατευθυνόταν στην πρωτεύουσα Τζούμπα, δήλωσε ο υπουργός Πληροφοριών της πολιτείας Γιούνιτι, ο Γκάτουετς Μπάιπαλ.

Ο Μπάιπαλ είπε πως οι επιβάτες ήταν όλοι εργαζόμενοι της Greater Pioneer Operating Company (GPOC), μιας κοινοπραξίας που περιλαμβάνει την κινεζική China National Petroleum Corporation και την κρατική Nile Petroleum Corporation.

At least 18 people were killed and two others injured when a plane crashed in Unity State’s Rubkona County. The aircraft, which was traveling from the Unity oil fields to Juba, went down shortly after takeoff at 10:30AM.#SouthSudan #SSOX #SSOT pic.twitter.com/xfcMBFbQFw

