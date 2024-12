Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα ανατριχιαστικές εικόνες από την στιγμή της δολοφονίας του διευθύνοντος Συμβούλου της United Healthcare, Brian Thompson στους δρόμους του Μανχάταν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές θεωρούν ύποπτο έναν λευκό άνδρα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, ενώ αμέσως ακυρώθηκε η Investor day που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι New York Times επιβεβαίωσαν ότι το θύμα της επίθεσης το βράδυ της Τρίτης ήταν ο Μπράιαν Τόμσον, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές. Αν και το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης δεν κατονόμασε αρχικά το θύμα, ανακοίνωσε ότι ένας 50χρονος άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς στο στήθος και στο πόδι κοντά στη διεύθυνση 1135 6th Avenue.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

