Η «φωτιά Φράνκλιν» (Franklin fire) ξέσπασε χθες το βράδυ και ταχέως εξαπλώθηκε σε αυτήν την πόλη της Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, έχοντας ήδη κάψει περισσότερα από 7.300 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire.

Βοηθοί σερίφη πήγαν από πόρτα σε πόρτα προτού ξημερώσει σήμερα δίνοντας εντολές στους κατοίκους να απομακρυνθούν, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα, απειλώντας σπίτια στην παράκτια αυτή κοινότητα.

California: Footage from inside the Pepperdine University Library as the Franklin Fire moved it’s way upslope in Malibu. Students remained safe inside. #wildfire #franklinfire #cafire #cawx

The fire continues to burn this morning. I’ve worked on Malibu fires years ago. When our… pic.twitter.com/YwfMuj3SCP

— The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) December 10, 2024