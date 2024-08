Ο κ. Μασκ, στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης —όπως και η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και η ιδιωτική εταιρεία διαστήματος SpaceX, μεταξύ άλλων— είχε υποσχεθεί «πολύ συναρπαστική» συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση, επέτρεψε στον μεγιστάνα να ανακυκλώσει τετριμμένες θεματικές της εκστρατείας του με συνομιλητή φιλικό, αποφασισμένο να μην τον αντικρούσει για τίποτα.

Ο πρώην πρόεδρος υποσχέθηκε «τη μεγαλύτερη απέλαση (παράτυπων μεταναστών) στην ιστορία» των ΗΠΑ αν εκλεγεί, ισχυριζόμενος —ψευδώς— πως η μαζική έλευση επί των ημερών του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία έχει αυξήσει την εγκληματικότητα.

«Έχουμε κόσμο που έρχεται μαζικά, σαν (…) αποκάλυψη ζόμπι», πλειοδότησε ο κ. Μασκ, ο οποίος για χρόνια είχε μάλλον περίπλοκη σχέση με τον κ. Τραμπ, μολαταύτα ανακοίνωσε δημόσια πως τον υποστηρίζει μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον περασμένο μήνα.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας χαρακτήρισε, όπως ακριβώς και ο κ. Τραμπ, την Κάμαλα Χάρις, τη νέα αντίπαλο του Ρεπουμπλικάνου στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, υποψήφια «της ριζοσπαστικής αριστεράς».

Ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε την αντίπαλό του «τρίτης τάξεως», «ανίκανη», «τρελή της ριζοσπαστικής αριστεράς» — αλλά ταυτόχρονα, επαίνεσε την εμφάνισή της σε φωτογράφιση στο πλαίσιο συνέντευξης.

Εξάλλου, καθώς μοιάζει να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τον ενθουσιασμό που έχει προκαλέσει η είσοδος στην κούρσα της κυρίας Χάρις, ο κ. Τραμπ αμφισβήτησε τη νομιμοποίηση της διαδικασίας.

Η απόφαση του κ. Μπάιντεν, 81 ετών, να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του εξαιτίας των ανησυχιών για την ηλικία του και την πνευματική του οξύτητα, ήταν «πραξικόπημα», έκρινε ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος.

Τη συζήτηση παρακολούθησαν απευθείας πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες της πλατφόρμας ,από την οποία είχε αποκλειστεί ο κ. Τραμπ μετά την εισβολή οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον την 6η Ιανουαρίου 2021.

Άρχισε με καθυστέρηση 40 και πλέον λεπτών, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν από τον κ. Μασκ ως συνέπεια κυβερνοεπίθεσης. Έκανε λόγο για «μαζική επίθεση DDoS» (σ.σ. «denial of service», ή άρνησης υπηρεσίας»), δηλαδή προσπάθεια να κατακλυστούν εξυπηρετητές και διακομιστές με μεγάλη κίνηση και να πάψουν να λειτουργούν ιστότοποι.

Η επίθεση, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του X, του πρώην Twitter, δείχνει πως κάποιοι δεν ήθελαν «να ακουστούν όσα έχει να πει ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Τραμπ».

Το συμβάν, που προκάλεσε αμηχανία, θύμισε το φιάσκο που ενέσκηψε όταν έκανε την κάθοδό του στην εκστρατεία ο πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων Ρον ΝτεΣάντις, ο κυβερνήτης της Φλόριντας. Τότε, ο κ. Τραμπ είχε αδράξει την ευκαιρία να προβάλλει τον Truth Social, ανταγωνιστική πλατφόρμα και προσωπικό του δημιούργημα: «το δικό μου κόκκινο κουμπί είναι μεγαλύτερο, καλύτερο, δυνατότερο και δουλεύει (Αλήθεια!)», είχε γράψει, «το δικό σου όχι».

Μετά την εξαγορά του πρώην Twitter από τον κ. Μασκ, ο οποίος το μετονόμασε σε X και επέτρεψε στον πρώην πρόεδρο να ανακτήσει την πρόσβαση στον λογαριασμό του, η πλατφόρμα επικρίθηκε για την ανοχή της στην παραπληροφόρηση. Επικριτές του τονίζουν πως έχει γίνει υπερασπιστής της άκρας δεξιάς.

Μερικές ώρες πριν από τη συνέντευξη, ο ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, καθ’ ύλην αρμόδιος για το διαδίκτυο, προειδοποιούσε τον κ. Μασκ πως έχει υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο.

Πάντως, για δυο ώρες, οι δυο δισεκατομμυριούχοι έδωσαν εικόνα φίλων που συζητούν κατ’ ιδίαν μάλλον, δεν φάνηκε να διαφωνούν σε κάτι.

