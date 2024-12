Ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση με αυτοκίνητο που έπεσε χθες Παρασκευή σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στη γερμανική πόλη έφθασε τους πέντε, ενώ περισσότεροι από 200 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί από τους οποίους σοβαρά, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σαξωνίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, το προκαταρκτικό τεστ ήταν θετικό, αλλά λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές μόνο έπειτα από την ενδελεχή εξέταση από τους ειδικούς.

Ο 50χρονος Σαουδάραβας είναι ψυχίατρος και εργαζόταν σε κλινική του Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο, αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, απουσίαζε πολύ συχνά από την εργασία του, επικαλούμενος ασθένεια.

Το περιοδικό αναφέρει επίσης ότι η Σαουδική Αραβία είχε ενημερώσει τρεις φορές τις γερμανικές υπηρεσίες για τον Ταλέμπ Α.

Εντωμεταξύ ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς πήγε σήμερα στο Μαγδεμβούργο για να εκφράσει τη συμπαράσταση και την υποστήριξή του για τα θύματα της επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και τουλάχιστον 200 να τραυματιστούν.

“Τι τρομερή πράξη είναι να τραυματίζεις και να σκοτώνεις τόσους πολλούς ανθρώπους εκεί με τέτοια βαναυσότητα”, είπε ο Σολτς.

“Έχουμε μάθει τώρα πως τουλάχιστον 200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί”, πρόσθεσε. “Σχεδόν 40 έχουν τραυματιστεί τόσο σοβαρά που πρέπει να ανησυχούμε πολύ για αυτούς”.

Ο καγκελάριος κάλεσε τους Γερμανούς να συσπειρωθούν απέναντι στο μίσος.

Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-‘Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

