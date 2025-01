Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέες εικόνες του δράστη της Νέας Ορλεάνης Shamsud-Din Jabbar.

Οι εικόνες δείχνουν τον Τζαμπάρ να περπατά σε έναν δρόμο ντυμένο με ένα καφέ μακρύ ανοιχτό παλτό.

Έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα μια φωτογραφία ενός από τους ψύκτες που περιέχει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED).

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε πει ότι οι ερευνητές βρήκαν υπολείμματα κατασκευής βόμβας κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Τζαμπάρ.

Ωστόσο δεν έγινε σαφές εάν ο Τζαμπάρ προσπάθησε να πυροδοτήσει τις συσκευές ή αν δυσλειτουργούσαν, είπαν οι αξιωματούχοι.

Newly released surveillance photos show Shamsud- Din Jabbar a little more than an hour before the deadly Bourbon Street attack. The #FBI is asking witnesses who passed him on the street or saw this blue ice chest containing an IED to contact us. https://t.co/YpD2NsVI5U pic.twitter.com/Em6PPsG4QK

— FBI New Orleans (@FBINewOrleans) January 2, 2025