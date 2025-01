Ο Λιανγκ Γουενφένγκ, ο ιδρυτής της κινεζικής startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek, έχει γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδας το κεντρικό πρόσωπο της κινεζικής βιομηχανίας τεχνολογίας και η ελπίδα της Κίνας να ξεπεράσει, με μια πιρουέτα, την τεράστια θηλιά ελέγχων στις εξαγωγές που επιδιώκει να επιβάλει ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο 40χρονος επιχειρηματίας είχε κρατήσει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, όταν ήταν ένα από τα 9 άτομα που του ζητήθηκε να απευθύνει ομιλία σε ένα συμπόσιο κεκλεισμένων των θυρών, που διοργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Κίνας, Λι Τσιανγκ. Ο Γουενφέγκ έδωσε δύο σπάνιες συνεντεύξεις σε κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αλλά γενικά έχει μείνει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας. Την ίδια ώρα, η εταιρεία του DeepSeek δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για συνέντευξη.

Στο συμπόσιο, η εμφάνιση του millennial startupper έρχεται σε αντίθεση με τους γκριζομάλληδες ακαδημαϊκούς, αξιωματούχους και επικεφαλής των κρατικών ομίλων που κάθονταν γύρω του, όπως φάνηκε σε φωτογραφίες και βίντεο τις οποίες δημοσίευσε το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Αλλά το γεγονός ότι ο Γουενφέγκ κλήθηκε να μοιραστεί τις απόψεις του για την πολιτική της κινεζικής κυβέρνησης, υπογραμμίζει την αναγνώριση του ρόλου του DeepSeek από το Πεκίνο στην πιθανή ανατροπή της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων στην τεχνητή νοημοσύνη, προς όφελος της Κίνας.

DeepSeek’s founder Liang Wenfeng attended a meeting with Chinese Premier Li Qiang the day after his startup released a low-cost AI assistant pic.twitter.com/TNKcuvsCZB

— Reuters (@Reuters) January 28, 2025