«Ο Νακανίσι Μασατόσι καταδικάστηκε σε κάθειρξη επτά ετών σε μια σωφρονιστική αποικία υψίστης ασφαλείας», ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων Belta, επικαλούμενο το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτός ο υπήκοος Ιαπωνίας «ανέπτυξε δραστηριότητες μυστικών πληροφοριών στη Λευκορωσία από το 2018 έως το 2024». Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για «συνεργασία» με μία ξένη υπηρεσία πληροφοριών και ότι εκτελούσε «ενέργειες που στόχευαν ενσυνείδητα στο να πλήξουν την εθνική ασφάλεια» της Λευκορωσίας.

Japanese citizen Nakanishi Masatoshi has been sentenced to 7 years in prison for “espionage” in Belarus.

The regime’s prosecutors claim he “gathered intelligence” for years while he worked as a university teacher.

Nakanishi is a political prisoner. He must be free. pic.twitter.com/y76Z9qmTB8

