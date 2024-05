Ο καταυλισμός στήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού η ένωση των φοιτητών ανέφερε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο 214.000 ευρώ από το πανεπιστήμιο για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη λόγω των κινητοποιήσεων που έγιναν τους τελευταίους μήνες και δεν αφορούσαν αποκλειστικά τον πόλεμο στη Γάζα. Ο πρόεδρος της ένωσης Λάζλο Μολνάρφια ανάρτησε μια φωτογραφία που δείχνει πάγκους στοιβαγμένους μπροστά στην είσοδο του κτιρίου όπου εκτίθεται το Βιβλίο του Κελς. Τα χειρόγραφα αυτά χρονολογούνται από το 800 μ.Χ. και είναι έργο Κελτών μοναχών.

Students at Trinity College Dublin have set up an encampment for Palestine, demanding that their university cut ties with Israel as per BDS principles supported by the vast majority of students and staff.

