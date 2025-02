Ο ιδιοκτήτης φαρμακείου μαριχουάνας, Μάικλ και η συγκάτοικος του Μαίρη Μπαρνς απήχθησαν από το σπίτι τους στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια το 2012. Απαγωγείς τους έδεσαν τα μάτια, τους έδεσαν τους αστραγάλους και τους καρπούς τους και τους έβαλαν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού οδηγώντας τους 140 μίλια έξω στην έρημο.

Εκεί, η συμμορία των τεσσάρων άρχισε να απειλεί και να βασανίζει το ζευγάρι, επιμένοντας να τους πει ο Μάικλ την τοποθεσία μιας κρυμμένης αποθήκης χρημάτων. Ο Μάικλ χτυπήθηκε, τον έκαψαν με καμινέτο και του έβαλαν το πέος αν’αμεσα σε φερμουάρ. Όταν αρνήθηκε ότι γνώριζε τα χρήματα, οι εξαγριωμένοι απαγωγείς του το έκοψαν με ένα μαχαίρι και τον περιέλουσαν με χλωρίνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ουκρανία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Στη συνέχεια, η συμμορία άφησε το ζευγάρι να πεθάνει στην έρημο, ακόμα δεμένο. Έριξαν επίσης ένα μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε η Μαίρη για να ελευθερωθεί, και περπάτησε ξυπόλητη στην έρημο μέχρι τον πλησιέστερο δρόμο, όπου βρήκε ένα περιπολικό. Το ζευγάρι τελικά διασώθηκε και ο Μάικλ -ο οποίος δεν μοιράστηκε ποτέ το επώνυμό του- χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για ακρωτηριασμό του πέους. Τα γεννητικά του όργανα δεν ανακτήθηκαν ποτέ.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι οι απαγωγείς, με επικεφαλής τον εγκέφαλο Hossein Nayeri, έψαχναν για έναν κρυμμένο θησαυρό αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων (£800.000), τον οποίο νόμιζαν ότι ο Μάικλ είχε θάψει στην έρημο. Παρά το γεγονός ότι τους είπε ότι δεν το είχε κάνει ποτέ αυτό, οι απαγωγείς του δεν τον πίστεψαν και τον βασάνισαν επανειλημμένα αφού περίμεναν ότι θα υποκύψει στα βασανιστήρια και θα τους έλεγε πού ήταν κρυμμένα τα μετρητά.

Η Μαίρη μίλησε για τη φρίκη που υπέστη στη σειρά Wicked Game: The Devil in the Desert. «Πήγα για ύπνο γύρω στις 10.30 το βράδυ. Το σπίτι ήταν ήσυχο», ανέφερε η γυναίκα ενώ ο Michael είπε με τη σειρά του: «Έφυγα από το μαγαζί στις 11.30μ.μ., οπότε ήμουν στο κρεβάτι στις 12 π.μ. και κοιμήθηκα κατευθείαν. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι κοιμόμουν βαθιά με το πρόσωπό μου στο μαξιλάρι και ένιωσα κάτι κρύο και μεταλλικό να πιέζει το πίσω μέρος του λαιμού μου, την κάνη ενός όπλου.

Το 2016, ενώ περίμενε τη δίκη του, ο Nayeri απέδρασε από τη φυλακή της Καλιφόρνιας μέσω του συστήματος εξαερισμού συνωμοτώντας με δύο άλλους κρατούμενους. Συνελήφθησαν όλοι μαζί μετά από ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό μίας εβδομάδας. Το 2019, ο Nayeri κρίθηκε ένοχος από δίκη ενόρκων και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.