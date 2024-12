«Στις 19 Δεκεμβρίου, δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα χτύπημα ακριβείας με στόχο τον Αμπού Γιουσίφ, γνωστός με το όνομα Μαχμούντ, στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της Συρίας. Δύο στελέχη του ΙΚ σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Αμπού Γιουσίφ», ανακοίνωσε το το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, “Κεντρική Διοίκηση”).

Ο διοικητής της Centcom, στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, δήλωσε: «Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες – που συνεργάζονται με συμμάχους και εταίρους στην περιοχή – δεν θα επιτρέψουν στο ISIS να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία και να ανασυσταθεί». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Θα στοχοποιήσουμε επιθετικά αυτούς τους ηγέτες και στελέχη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσπαθούν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκτός Συρίας».

Ο Γιουσίφ, γνωστός και ως Μαχμούντς, ήταν ένας από τους ηγέτες του Ισλαμικού Κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες μαζί του σκοτώθηκε και ένας στενός συνεργάτης του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές δυνάμεις η επίθεση έγινε σε περιοχή που στο παρελθόν ελέγχονταν από το συριακό καθεστώς και τις ρωσικές δυνάμεις, πριν την πτώση του Άσαντ.

