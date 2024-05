Σήμερα πριν από την αυγή, οι δυνάμεις της τάξης, με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων, έλαβαν θέση απέναντι από τους φοιτητές που έφεραν ομπρέλες ή λευκά κράνη σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείο στο σημείο.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές προσήχθησαν ένας προς έναν και τους πέρασαν χειροπέδες. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί διέλυσαν μεθοδικά τις ξύλινες παλέτες και τις πλάκες κοντραπλακέ ενός οδοφράγματος γύρω από τον καταυλισμό και έλυσαν τα αντίσκηνα.

Royce Hall was left covered in graffiti after police cleared the encampment. Phrases painted on the walls included "Divest from genocide" and "Free Gaza." pic.twitter.com/tK1ZzVt7Te — Daily Bruin (@dailybruin) May 2, 2024

Συγκρούσεις ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη στην πανεπιστημιούπολη όταν αντιδιαδηλωτές, πολλοί από αυτούς με καλυμμένα τα πρόσωπα, επιτέθηκαν στον φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό.

Οι επιτιθέμενοι προσπάθησαν να στήσουν ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα γύρω από καταυλισμό. Διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές συγκρούστηκαν στη συνέχεια με ξύλα και λοστούς ενώ εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ.

Ο Γκράιμ Μπλερ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο UCLA, έκανε λόγο για μια “εν πολλοίς ανώφελη” κρίση.

“Το πανεπιστήμιο και οι αρχές είχαν την ευκαιρία μιας αποκλιμάκωσης. Έστειλαν την αστυνομία πολύ καθυστερημένα εναντίον των εξτρεμιστών την περασμένη νύχτα (οι αντιδιαδηλωτές είχαν ήδη επιτεθεί στον καταυλισμό των φοιτητών υπέρ των Παλαιστινίων) και τώρα επιτίθενται σε φοιτητές που συμμετέχουν σε μια ειρηνική διαδήλωση”, λέει στο AFP.

Ο πρόεδρος του UCLA Τζιν Ντ. Μπλοκ είχε προειδοποιήσει πριν από τη βία για την παρουσία ανθρώπων που δεν ανήκαν στην πανεπιστημιούπολη. Τα επεισόδια “προκάλεσαν, ιδιαίτερα στους Εβραίους φοιτητές μας, βαθιά ανησυχία και φόβο”, πρόσθεσε.

Την Κυριακή, φιλοπαλαιστίνιοι και φιλοϊσραηλινοί ακτιβιστές, υποστηριζόμενοι από πολλούς διαδηλωτές που είχαν έρθει απέξω, είχαν έρθει στα χέρια, με συμπλοκές και βρισιές.

Διαλυμένοι καταυλισμοί

Στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας, η αστυνομία επενέβη την Τετάρτη προκειμένου να εκκενώσει έναν καταυλισμό διαδηλωτών και, σύμφωνα με το ίδρυμα αυτό, προσήγαγε τουλάχιστον 17 άτομα για “εγκληματική εισβολή”.

Οι δυνάμεις της τάξης είχαν προσαγάγει την ίδια ημέρα πολλά άτομα στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ της Νέας Υόρκης και διέλυσαν έναν καταυλισμό που είχε στηθεί το πρωί στην πανεπιστημιούπολη, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Την Τετάρτη επίσης, περίπου 300 άτομα προσήχθησαν στη Νέα Υόρκη σε δύο πανεπιστημιακά κτίρια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, οι αστυνομικοί είχαν απομακρύνει διά της βίας διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων που είχαν οχυρωθεί σε ένα κτήριο του περίφημου Πανεπιστημίου Κολούμπια στο Μανχάταν, επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων υποστήριξης στους Παλαιστινίους της Γάζας.

Solidarity with #UCLA students now under attack by LAPD pic.twitter.com/j1nz1sSZ9w — Brighton PSC (@BrightonPSC) May 2, 2024

Οι δυνάμεις της τάξης “συνέλαβαν ανθρώπους στην τύχη (…) πολλοί φοιτητές τραυματίστηκαν ώστε χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο”, ανέφερε ένας συνασπισμός φοιτητικών ομάδων του Κολούμπια που υποστηρίζουν τους Παλαιστινίου σε ανάρτηση στο Instagram.

“Λυπάμαι που φθάσαμε εδώ”, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος του πανεπιστημίου Μινούς Σαφάκ.

Οι διαδηλωτές αγωνίζονται για “έναν σημαντικό σκοπό” αλλά οι πρόσφατες “πράξεις καταστροφής” στις οποίες επιδόθηκαν “φοιτητές και εξωσχολικοί” οδήγησαν στην καταφυγή στις δυνάμεις της τάξης”, εξήγησε, καταγγέλλοντας “τα αντισημιτικά λόγια” που ακούστηκαν στη διάρκεια αυτών των συγκεντρώσεων.

Άλλοι καταυλισμοί διαλύθηκαν επίσης την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στην Τουσκόν και στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον στις νοτιοδυτικές και βόρειες ΗΠΑ, αντίστοιχα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Ο Μπάιντεν “πρέπει να μιλήσει”

Εδώ και δύο εβδομάδες, οι ενέργειες υποστήριξης στους Παλαιστινίους της Γάζας πολλαπλασιάζονται σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, από την Καλιφόρνια μέχρι τα μεγάλα πανεπιστήμια στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, φέρνοντας στον νου τις διαδηλώσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Οι φοιτητές καλούν τα πανεπιστήμιά τους να διακόψουν τις γέφυρες με χορηγούς ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με το Ισραήλ και καταγγέλλουν την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στο Ισραήλ.

Heavily-Armored CHP Riot Police have finally Broken Through the Makeshift Barricades surrounding the Pro-Hamas Encampment at UCLA, with Dozens of Rioters being Arrested. Police are now able to Storm the Encampment without any kind of Hinderance besides Interference from the… pic.twitter.com/8q7HbRwL0d — OSINTdefender (@sentdefender) May 2, 2024

Αντίθετα με άλλα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Μπράουν στην Πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους διαδηλωτές. Αυτή προβλέπει τη διάλυση του καταυλισμού τους με αντάλλαγμα μια ψηφοφορία στο πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο για μια ενδεχόμενη αποεπένδυση “‘εταιριών που καθιστούν πιθανή και επωφελούνται από τη γενοκτονία στη Γάζα'”.

Οι εικόνες αστυνομικών με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων που επεμβαίνουν στις πανεπιστημιουπόλεις έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκαλούν έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές σε μια πολωμένη χώρα.

In pictures: Police storm UCLA protest encampment https://t.co/VPz851IUeS pic.twitter.com/ILWpm34ysQ — Reuters Pictures (@reuterspictures) May 2, 2024

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την Τετάρτη ένα “μικρό ποσοστό φοιτητών που προκάλεσε την αναταραχή”.

Στη διάρκεια μιας συνάντησης την Τετάρτη στο Ουισκόνσιν, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως η “Νέα Υόρκη ήταν μια πολιτεία υπό πολιορκία την προηγούμενη νύχτα”. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν “πρέπει να δώσει εξηγήσεις”, υποστήριξε.

Police aim impact munitions at woman at point blank range 4:43am pic.twitter.com/c3dJ00tM7C — Sergio Olmos (@MrOlmos) May 2, 2024

Police officer pushes protester back using baton. pic.twitter.com/Tbk9ATGWgU — Sergio Olmos (@MrOlmos) May 2, 2024

#BREAKING UCLA : The entire barricades and wall have been torn down, and the Riot police are arresting students who were defending themselves prior. There are fewer students now, but 100s remain to wait the Riot Police out. Almost dawn. #uclaprotests pic.twitter.com/WDeh5zJJGD — eTheurgy (@eTheurgy) May 2, 2024

Άγριος ξυλοδαρμός ιδιοκτήτη εστιατορίου: Δεν τους άρεσε το φαγητό, τον έδειραν και δεν τον πλήρωσαν [βίντεο]

Θρίλερ στην Αλβανία: Νεκρό ζευγάρι Ελλήνων- Άγριο έγκλημα δείχνουν τα στοιχεία

Τι συμβαίνει με τα Boeing: Ακόμα ένας ξαφνικός θάνατος πληροφοριοδότη- Μιλούσε για «ζητήματα ασφαλείας»