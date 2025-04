Το έντονο περιστατικό στον Λευκό Οίκο ξεκίνησε όταν η Κόλινς ρώτησε τον Τραμπ εάν σκοπεύει να επιτρέψει την επιστροφή ενός άνδρα από το Μέριλαντ που απελάθηκε εσφαλμένα στο Ελ Σαλβαδόρ, λόγω ενός «διοικητικού λάθους» όπως παραδέχτηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Τραμπ όχι μόνο αντέδρασε έντονα στην ερώτηση, αλλά της είπε να τον επαινέσει αντί να τον αμφισβητεί.

Στην εκπομπή The Source, η 33χρονη παρουσιάστρια του CNN έπαιξε αποσπάσματα από τον έντονο διάλογό της με τον πρώην πρόεδρο, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναΐμπ Μπουκέλε.

Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Μπουκέλε έδειξαν ενδιαφέρον για επίλυση του ζητήματος.

«Όπως βλέπετε από τη σημερινή παρουσία στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος φάνηκε να αναιρεί προηγούμενες δηλώσεις του για το Ανώτατο Δικαστήριο και βασίστηκε σε στενούς του συμβούλους για να υποστηρίξει τη θέση του», σχολίασε η Κόλινς.

Όταν του έκανε για πρώτη φορά την ερώτηση, ο Τραμπ της απάντησε απότομα:

«Για πόσο ακόμα πρέπει να απαντάμε σε ερωτήσεις από εσένα;»

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας:

«Γιατί δεν λες απλά: “Δεν είναι υπέροχο που κρατάμε εγκληματίες έξω από τη χώρα μας”; Γιατί δεν μπορείς απλώς να το πεις αυτό;»

Η Κόλινς παρουσίασε επίσης δηλώσεις του αναπληρωτή Επιτελάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, που αντέκρουαν όσα είχε παραδεχτεί η κυβέρνηση στο δικαστήριο για τον Κιλμάρ Αμπρέγκο Γκαρσία — ο οποίος είχε φτάσει παράνομα στις ΗΠΑ από το Ελ Σαλβαδόρ, είχε παντρευτεί και αποκτήσει παιδιά.

«Δεν απελάθηκε κατά λάθος στο Ελ Σαλβαδόρ. Είναι ένας παράνομος αλλοδαπός από το Ελ Σαλβαδόρ!»

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο Μίλερ επιτέθηκε επίσης στα ΜΜΕ με παρόμοιο τρόπο.

Η Κόλινς, στην εκπομπή της, πρόσφερε επιπλέον πληροφορίες τις οποίες ο Μίλερ δεν ανέφερε παρουσία του Τραμπ και του Μπουκέλε:

«Ο Κιλμάρ Αμπρέγκο Γκαρσία ήταν όντως στις ΗΠΑ παράνομα από το 2011. Όμως το 2019 του χορηγήθηκε νομική άδεια παραμονής από δικαστή μετανάστευσης, ο οποίος έκρινε ότι κινδυνεύει από εγκληματικές συμμορίες στη χώρα του. Η σύζυγός του είναι Αμερικανίδα πολίτης, όπως και τα παιδιά του.»

Επιπλέον η ίδια είπε: «Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι τα δικαστήρια τον έχουν αναγνωρίσει ως μέλος της MS-13, οι δικηγόροι του το αμφισβητούν, ένας ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να υποστηριχθεί αυτός ο ισχυρισμός και δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ως μέλος συμμορίας ή τρομοκράτης.»

Πρόκειται για τη νεότερη ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, αντιμετώπισε επικρίσεις, ενώ παρέμεινε επικεντρωμένη στην αποστολή της.

Σύμφωνα με δημοσίευμά της Telegraph, οι Ρεπουμπλικάνοι που επιθυμούν διακαώς να δουν την Κόλινς και άλλα μέλη των συστημικών μέσων ενημέρωσης να αποτυγχάνουν, έχουν μετατρέψει αυτό το είδος αντιπαράθεσης σε ταινία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Καρολίν Λέβιτ και η Κόλινς είχαν διαφωνήσει σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι οι προεδρικές αμνηστεύσεις του Τζο Μπάιντεν ήταν άκυρες επειδή υπογράφηκαν με ρομποτική πένα, κάτι που η Κόλινς θεώρησε αμφίβολο.

Με ένα ειρωνικό χαμόγελο, η κ. Λέβιτ είπε: «Είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να το μάθεις», απαντώντας στην ερώτηση της Κόλινς.

Η Κόλινς και άλλοι δημοσιογράφοι των λεγόμενων «παραδοσιακών μέσων» έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους κατηγορεί ότι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις».

Σε ομιλία του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι παραβιάζουν τον νόμο με την παραπληροφόρησή τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph.

Σύμφωνα με το περιοδικό InStyle, η Κόλινς μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, εργάστηκε ως ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον για το Daily Caller, μια συντηρητική ιστοσελίδα ειδήσεων που ίδρυσε ο Τάκερ Κάρλσον. Μέσω αυτής της θέσης απέκτησε την πρώτη της επαφή με το ρεπουμπλικανικό κόμμα: Τότε άρχισε να παρατηρεί την ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του Τραμπ και να αναπτύσσει επαφές με μερικούς από τους στενότερους συνεργάτες του.

Αφού προσελήφθη από το CNN, εργάστηκε για ένα διάστημα ως πολιτική ρεπόρτερ, όμως το 2018 αποβλήθηκε προσωρινά από τον Λευκό Οίκο επειδή ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τότε την απαγόρευση «τελείως ανάρμοστη και λανθασμένη».

Η Κόλινς κάλυψε για το CNN τις εκλογές του 2020 ως ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο και το 2021 προήχθη σε επικεφαλής της ομάδας ανταποκριτών. Παράλληλα έχει παρουσιάσει διάφορα προγράμματα του δικτύου, όπως το The Source with Kaitlan Collins και το CNN This Morning.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τραμπ. Πριν λίγο καιρό, σε συνάντηση με Αμερικανούς πρέσβεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να της δώσει τον λόγο για να υποβάλει ερώτηση.

Το 2023, σε δημόσιο φόρουμ στο Νιου Χάμσαϊρ με Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, η Κόλινς ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες». Καθ’ όλη τη διάρκεια της 70λεπτης συζήτησης, ο Τραμπ έχανε συχνά την υπομονή του με τη δημοσιογράφο, φτάνοντας στο σημείο να την αποκαλέσει κάποια στιγμή «μοχθηρό άνθρωπο».

Ο Πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε επανειλημμένα στη δημοσιογράφο του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, καθώς εκείνη τον πίεζε με ερωτήσεις στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα σχετικά με την άδικη απέλαση ενός πολίτη του Ελ Σαλβαδόρ, τον οποίο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να επιστραφεί προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πανικός στον Λευκό Οίκο: Καυγάς μεταξύ Τραμπ και δημοσιογράφου του CNN – «Αρρωστημένοι άνθρωποι, κανάλι με χαμηλά νούμερα»

Ο Τραμπ δεν σταμάτησε να πειράζει την Κόλινς, η οποία είναι και ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το δίκτυο, αποκαλώντας την μεταξύ άλλων «παρουσιάστρια με χαμηλή τηλεθέαση» και αμφισβητώντας την αξιοπιστία του CNN, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις μαζί με τον Πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η Κόλινς ζητούσε απαντήσεις για την απέλαση του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, ενός άνδρα από το Μέριλαντ, ο οποίος μεταφέρθηκε τον περασμένο μήνα στο Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών (CECOT) — μια τεράστια και διαβόητη φυλακή της Κεντρικής Αμερικής — βάσει του Νόμου περί Εχθρικών Αλλοδαπών του 18ου αιώνα.

