Ο Κάρολος, 75 ετών, και η Καμίλα, η οποία θα γιορτάσει τα 77α γενέθλιά της την Τετάρτη, παρευρέθηκαν σε ειδική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Πολιτειών και της Βασιλικής Αυλής στην πρωτεύουσα του Σεντ Ελιέ. Στη συνέχεια, το ζευγάρι περιόδευσε σε μια μεγάλης κλίμακας υπαίθρια έκθεση, δοκιμάζοντας τα καλύτερα του Τζέρσεϊ.

Μάλιστα, ο φακός απαθανάτισε ένα απίστευτο στιγμιότυπο. Την ώρα που η Καμίλα προσπαθούσε να χαϊδέψει μία αγελάδα, η τελευταία καβάλησε μια άλλη.

Η Καμίλα ξέσπασε σε γέλια, με το βίντεο να έχει γίνει ήδη viral.

The Jersey cows caused the Queen some amusement as one briefly mounted the other #royalvisitjersey pic.twitter.com/8D4dxkja1t

— Victoria Ward (@victoria_ward) July 15, 2024