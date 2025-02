Και οι τρεις απήχθησαν από το rave party Nova στη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο Σεμ Τοβ διακρίνεται να φιλάει χαμογελαστός τους άντρες της Χαμάς κατά την απελευθέρωσή του…

Israeli settler PoW Omer Shem Tov kisses the heads of two Palestinian resistance fighters and blows kisses to the crowd pic.twitter.com/3CQVhVa7nW

