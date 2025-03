Μία από τις βασικές αιτίες της σύγκρουσης στο Οβάλ Γραφείο ήταν η πίεση του Ουκρανού προέδρου για εγγυήσεις ασφαλείας που συνδέονται με οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Ο Αμερικανός ομόλογός του επέμεινε ότι η εμπορική συμμετοχή των ΗΠΑ θα αποτελούσε από μόνη της εγγύηση, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι πίεσαν για περισσότερα.

Ο Πούτιν έχει παραβιάσει συμφωνίες στο παρελθόν, υπενθύμισε ο Ζελένσκι στον Τραμπ, οπότε χρειάζονται εγγυήσεις. Σε ένα σχόλιο που εξόργισε ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο είπε ότι «έχετε έναν ωραίο ωκεανό [που σας χωρίζει από την Ρωσία] και δεν τον νιώθετε [τον Πούτιν] τώρα, αλλά θα τον νιώσετε στο μέλλον», για την κατευναστική πολιτική που η Ουάσινγκτον δείχνει να ακολουθεί έναντι του Ρώσου προέδρου.

«Μην μας λέτε τι θα νιώσουμε. Δεν είστε σε θέση να το υπαγορεύσετε αυτό», αντέτεινε δυνατά ο Τραμπ. «Δεν έχετε τα χαρτιά αυτή τη στιγμή», του είπε. «Τζογάρεις με εκατομμύρια ζωές».

Η στιχομυθία αυτή έχει προκαλέσει αίσθηση στους διαδρόμους εξουσίας στην Ευρώπη, την οποία κανένας «ωραίος ωκεανός» δεν χωρίζει από την πιθανή ρωσική επιθετικότητα και όπου η επιθυμία για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας είναι τουλάχιστον εξίσου ισχυρή με την Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν διαρκώς την σύνδεση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ με την ελπίδα ότι θα έθετε τη χώρα κάτω από την ευρύτερη δυτική ασπίδα ασφαλείας – της οποίας το τελευταίο καταφύγιο είναι οι ΗΠΑ με το πυρηνικό τους οπλοστάσιο και τη στρατιωτική τους ισχύ.

Η σύγκρουση και η ακατάστατη προσπάθεια ειρήνευσης θέτουν τώρα σε κίνδυνο τη συνοχή και την ύπαρξη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ωστόσο την Συμμαχία σε κακή κατάσταση. Ενδεικτικό είναι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο η ψήφος των ΗΠΑ συνέπλευσε με εκείνη παραδοσιακών εχθρών του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101

Οι κορυφαίοι πολιτικοί της Ευρώπης εξέφρασαν στο Χ την συνεχιζόμενη άνευ όρων υποστήριξή τους στον Ζελένσκι και την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Γερμανίας, της Λιθουανίας, της Μολδαβίας και της Σουηδίας.

«Σήμερα, έγινε σαφές ότι ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη. Εναπόκειται σε εμάς, τους Ευρωπαίους, να αναλάβουμε αυτή την πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

