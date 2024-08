Η Αίγυπτος έδωσε οδηγίες στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο για ένα διάστημα 3 ωρών τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, μεσούσης της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Η NOTAM, μια προειδοποίηση ασφαλείας που εκδόθηκε σήμερα προς τους κυβερνήτες, αναφέρει πως η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από τις 04.00 έως τις 07.00 ώρα Ελλάδας. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους έκδοσης της NOTAM.

«Όλες οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν να πετούν πάνω από το FIR της Τεχεράνης. Κανένα σχέδιο πτήσης δεν θα γίνει αποδεκτό για πτήσεις πάνω από αυτήν την περιοχή», επισημαίνεται στην προειδοποίηση, που αναφέρεται σε αυτό το διάστημα τριών ωρών.

⚡️BREAKING:

Egyptian planes are actively avoiding Iranian airspace.

Such a NOTAM from Egypt is unusual and may indicate a potential Iranian response to Israel because the last attack on Israel took place in the night during this timeframe. pic.twitter.com/NSbqcuR5JY

— Current Report (@Currentreport1) August 7, 2024