Η δημοφιλής τραγουδίστρια είναι κι αυτή παιδί μεταναστών (μεξικανός πατέρας, μητέρα με ρίζες από την Ιταλία) και σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ξεσπά σε κλάματα μιλώντας για την απέλαση των Μεξικανών μεταναστών.

«Όλοι οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω τα πάντα, το υπόσχομαι» λέει στο βίντεο, το οποίο ωστόσο κατέβασε στη συνέχεια, αν και αρκετοί πρόλαβαν και το κράτησαν.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:

“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

