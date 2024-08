Η αιτία της πυρκαγιάς και η παρούσα κατάσταση του Minsk παραμένουν άγνωστες. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 4:00 μ.μ. τοπική ώρα, ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι το περιστατικό ερευνάται.

Εικόνες και βίντεο διαδίκτυο δείχνουν την έκταση της πυρκαγιάς στο πρώην αεροπλανοφόρο:

#UPDATE : A fire has erupted aboard the former Soviet Kiev-class aircraft carrier Minsk, which has been languishing in a man-made lagoon along the Yangtze River in China for years.

The fire broke out on August 16, around 4:00 PM local time. The blaze started while the carrier… pic.twitter.com/8e286QcFIr

— upuknews (@upuknews1) August 17, 2024