«4.208 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 1.019 παιδιά, απομακρύνθηκαν», ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία τύπου του περιφερειακού κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ.

Συνολικά, περισσότερα από 2.500 σπίτια έχουν «πλημμυρίσει» σε αυτήν την περιοχή, που συνορεύει με το Καζακστάν. Περισσότερα από 11.000 νοικοκυριά βρίσκονται σε κίνδυνο, ενώ περισσότερα από 2.500 σπίτια έχουν «πλημμυρίσει».

Το απότομο λιώσιμο του χιονιού αύξησε τη στάθμη στον ποταμό, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Ενδεικτικά, 2,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα υγρού ανά δευτερόλεπτο μετατράπηκαν σε μανιασμένο χείμαρρο καθώς υπερχείλισε η δεξαμενή Iriklinsky.

Όσοι εκκένωσαν την περιοχή μεταφέρθηκαν «σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας», ενώ ανακοινώθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας.

Οι μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν την επομένη της ρήξης ενός φράγματος στο Ορσκ, μιας πόλης που βρίσκεται στη σύνορα με το Καζακστάν, εξήγησε από την πλευρά του η περιφερειακή εισαγγελία.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, «μια προειδοποίηση» στη δημοτική αρχή του Όρσκ είχε δοθεί τον Μάρτιο, σε σχέση με την «παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία του πληθυσμού και των εδαφών έναντι των φυσικών εκτάκτων καταστάσεων και εκείνων ανθρώπινης προέλευσης».

