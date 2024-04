Το παιδί, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom τραυματίστηκε είτε από θραύσματα πυραύλου ή από συντρίμμια μέσου αναχαίτισης των IDF στην πόλη Μπιρσέμπα του νότιου Ισραήλ.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι έχει καταρριφθεί το σύνολο σχεδόν των ιρανικών drone που εξαπολύθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Watch: Israeli defense systems intercept Iranian missiles over the Temple Mount pic.twitter.com/oEebzijEGI

Footage captures interceptions above the Knesset and throughout Jerusalem's skies.

by Elhanan Goldberg via X pic.twitter.com/sbyw2d43Dq

