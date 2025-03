Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως Αλεξάντερ Σ.. Είναι άνδρας 40 ετών από το Λούντβιχσχάφεν της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ο οποίος σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, πάσχει από ψυχική νόσο. Αυτή την στιγμή νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος, καθώς κατά την σύλληψή του αυτοπυροβολήθηκε στο στόμα, με πιστόλι άσφαιρων πυρών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βάδης – Βυρτεμβέργης Τόμας Στρομπλ, ο δράστης δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές είτε με κάποια παράβαση είτε με πιθανές διασυνδέσεις με κύκλους τρομοκρατίας ή εξτρεμισμού, αν και το 2018 είχε ερευνηθεί από τις αρχές με την υποψία χρήσης «συμβόλων αντισυνταγματικών οργανώσεων».

Τα θερμά του συλλυπητήρια προς τους συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Είναι τρομερό αυτό που πρέπει να περάσουν. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο κ. Σταϊνμάιερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» και ευχαρίστησε την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σε ανάλογο ύφος, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η σκέψη του βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους. «Το περιστατικό – όπως και οι τρομακτικές πράξεις των περασμένων μηνών – αποτελούν για μας ισχυρή υπενθύμιση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιες ενέργειες. Η Γερμανία πρέπει να ξαναγίνει μια ασφαλής χώρα», τόνισε.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.

Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.

Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?

— Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) March 3, 2025