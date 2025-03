Στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίναι ότι ο Κρίστιαν Στόκερ κατάφερε να καθοδηγήσει την Αυστρία στη σταθερότητα και να απομονώσει τα άκρα, σχηματίζοντας κυβέρνηση συνεργασίας.

Συγχαρητήρια στον @_CStocker που οδήγησε με επιτυχία την Αυστρία προς τη σταθερότητα απομονώνοντας τα άκρα και σχηματίζοντας κυβέρνηση. Με μια καγκελάριο του ΕΛΚ στο τιμόνι, η Αυστρία παραμένει ισχυρή και εποικοδομητική φωνή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Congratulations to @_CStocker on successfully steering Austria toward stability by isolating the extremes and forming a government. With an EPP chancellor at the helm, Austria remains a strong and constructive voice at the European Council.

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 3, 2025