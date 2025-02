Η Σόφι Γουίλγκους, η οποία έχασε τον αδερφό της Χάρβεϊ μετά από το θανάσιμο πλήγμα που δέχτηκε στο All Saints Catholic High School, δήλωσε: «Η καρδιά μου είναι σπασμένη σε εκατομμύρια κομμάτια».

Η Σόφι δημοσίευσε στο Facebook: «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη σε ένα εκατομμύριο κομμάτια». Σε ανάρτησή της στο Facebook, έγραψε: «Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, Χάρβεϊ… Αγκαλιάστε τους αγαπημένους σας λίγο πιο σφιχτά απόψε, γιατί εύχομαι να μπορούσα κι εγώ».

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ κλήθηκε στο σχολείο στην Granville Road στις 12:17 το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από αναφορές για το μαχαίρωμα. Ο Χάρβεϊ φέρεται να υπέστη «σοβαρούς τραυματισμούς» και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πέθανε λίγο αργότερα.

Ένας 15χρονος έχει συλληφθεί με την υποψία της ανθρωποκτονίας και παραμένει υπό κράτηση.

Την Τρίτη, συγκινητικά αφιερώματα τοποθετήθηκαν έξω από το σχολείο για τον Χάρβεϊ. Ένας από τους δασκάλους του 15χρονου τον χαρακτήρισε «πάντα ευγενικό και φιλικό».

Ένα σημείωμα ανέφερε: «Σ’ είχα διδάξει μόνο λίγες φορές στην τάξη της 7ης, αλλά σε θυμάμαι καλά. Παρά το γεγονός ότι ήσουν περιστασιακά λίγο υπερβολικά ενεργητικός, ήσουν πάντα ευγενικός και φιλικός. Λυπάμαι τόσο πολύ για αυτό που συνέβη.»

Ένας από τους συμμαθητές του Χάρβεϊ περιέγραψε τον θάνατό του ως «μεγάλο σοκ».

Ο 17χρονος είπε: «Ήταν ένα τόσο καλό παιδί, ήταν πειραχτήρι, αλλά πολύ γλυκός. Θα έκανες την ημέρα σου καλύτερη ακούγοντάς τον στους διαδρόμους. Δεν χρειαζόταν να τον ξέρεις προσωπικά για να λυπηθείς.»

«Οι δάσκαλοι τον αγαπούσαν, οι μαθητές τον αγαπούσαν, όλοι τον αγαπούσαν. Είμαι στο σχολείο επτά χρόνια και τίποτα σαν αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν.»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σχολιάζοντας το τραγικό περιστατικό από τις Βρυξέλλες, όπου βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι, τόνισε ότι οι πρώτες του σκέψεις ήταν «ως πατέρας» με την οικογένεια του θύματος.

«Η τρομακτική αυτή δολοφονία στο Σέφιλντ είναι μια τραγωδία που συγκλονίζει όλη τη χώρα. Όλοι θα ήθελαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο και την κοινότητα που πενθεί», δήλωσε.

My heart goes out to the family and loved ones of the boy, the staff and students at the school and the entire community of Sheffield. pic.twitter.com/FpoxrazpLE

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 3, 2025