Ο πρώην παίκτης που μπήκε στην ομάδα χωρίς υποτροφία, έμεινε με ανοιχτό στόμα στην συνέντευξη που έδωσε στην Talia Baia του ESPN Gainesville, στα αποδυτήρια. Μάλιστα, οι θαυμαστές πίστεψαν πως ο νεαρός φόργουορντ«ερωτεύτηκε».

Η συνέντευξη ξεκίνησε με την Baia να συγχαίρει τον Άντερσον, ο οποίος είναι γνωστός και ως «Buckets», για τη βοήθειά του στην πρόκριση της ομάδας στην Elite Eight.

Ο Άντερσον συνέχισε να απαντά σε διάφορες ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων για το σουτ του και το τουρνουά, και οι θαυμαστές δεν μπορούσαν να μην παρατηρήσουν το χαμόγελο του μεταπτυχιακού φοιτητή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, το οποίο φαινόταν να είναι πλήρως συγκεντρωμένο στην Baia.

«Αυτός ο τύπος ερωτεύτηκε» γράφει ένας χρήστης του X.

“Ο τύπος είναι καλύτερος από μένα, εγώ θα τα είχα παρατήσει”, έγραψε ένας τρίτος.

Κάποιος άλλος πρόσθεσε: “Αυτή η συνέντευξη σήμαινε πολλά περισσότερα από το καλάθι. Δεν θα κοιμηθεί για ένα μήνα μετά από αυτήν.”

Ο Άντερσον πήρε ένα επιθετικό ριμπάουντ με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν στον αγώνα Sweet 16, το οποίο απέσπασε από τους παίκτες της Μέριλαντ, και πήγε για καλάθι, πετυχαίνοντας ένα layup.

Caught up with Bennett “Buckets” Anderson after the game on what he looks forward to in the Elite 8!

“Hopefully these guys take care of business so I can play again, hopefully I can get another bucket” pic.twitter.com/bo31tHqabg

— Talia Baia (@talia_baia) March 28, 2025