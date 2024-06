Όπως αναφέρει η Daily Mail , αν και οι αρχές δεν το επιβεβαιώνουν η απειλή αφορά σε αεροσκάφος της Rynair θα εκτελούσε την πτήση από Ίμπιζα για Μιλάνο-Μπέργκαμο.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη και ορισμένες πτήσεις θεωρείται ότι έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια όπως το αεροδρόμιο της Πάλμα στη Μαγιόρκα. Η αστυνομία, όπως αναφέρουν πληροφορίες, συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος ισχυρίστηκε ότι μετέφερε βόμβα καθώς το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να απογειωθεί.

Όπως αναφέρει το μέσο, βίντεο καταγράφει επιβάτες πτήσης της Ryanair προς το αεροδρόμιο Bergamo του Μιλάνο να εξέρχονται του αεροσκάφους, τη στιγμή που ένας άντρας επιβαίνων στην ίδια φέρεται να έχει συλληφθεί.

Exciting news! Ibiza airport traffic has resumed after being halted for over an hour due to a bomb threat. Air traffic is back to normal around 5 pm after the security incident. Stay updated with the latest details here: https://t.co/TCxjrdd2le

