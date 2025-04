Η κλινική Monash IVF στη Βρισβάνη ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά από ένα πρωτοφανές λάθος: μια γυναίκα κυοφόρησε και γέννησε το παιδί άλλου ζευγαριού, εξαιτίας ανθρώπινου σφάλματος στην εμβρυομεταφορά.

«Εκ μέρους της Monash IVF, θέλω να πω πόσο βαθιά λυπούμαστε για ό,τι συνέβη», δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Michael Knaap, προσθέτοντας πως θα προσφέρουν πλήρη υποστήριξη στα εμπλεκόμενα ζευγάρια.

Τι πήγε στραβά;

Το λάθος αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο, όταν οι βιολογικοί γονείς θέλησαν να μεταφέρουν τα αποθηκευμένα έμβρυά τους σε άλλη κλινική. Εκεί διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα επιπλέον έμβρυο στον λογαριασμό τους. Έπειτα από εσωτερική έρευνα, αποδείχθηκε ότι το έμβρυο ενός άλλου ζευγαριού είχε κατά λάθος αποψυχθεί και εμφυτευθεί στη μήτρα της μητέρας.

Η Monash IVF δεν έχει αποκαλύψει πότε γεννήθηκε το παιδί ούτε ποιος έχει την επιμέλειά του, επικαλούμενη την προστασία της ιδιωτικότητας.

Νομικό και ηθικό σοκ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κουίνσλαντ, γονείς θεωρούνται αυτοί που γέννησαν το παιδί, ανεξάρτητα από το γενετικό υλικό. Ωστόσο, η νομικός Sarah Jefford, ειδικευμένη σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ανέφερε πως η υπόθεση είναι νομικά αχαρτογράφητη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσφυγές.

«Ο νόμος θεωρεί ότι οι βιολογικοί γονείς πρέπει να δώσουν συγκατάθεση για χρήση του εμβρύου τους. Αυτό μπορεί να αλλάξει την νομική βάση της υπόθεσης.»

Η Jefford προειδοποίησε ότι οι συνέπειες για όλες τις πλευρές θα είναι δια βίου.

Η αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας

Ο καθηγητής Alex Polyakov από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δήλωσε ότι αυτό είναι το πρώτο περιστατικό τέτοιου είδους στα 40 χρόνια εφαρμογής της εξωσωματικής στην Αυστραλία:

«Η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι τόσο μικρή που είναι σχεδόν αδύνατον να υπολογιστεί στατιστικά.»

Η Fertility Society of Australia and New Zealand χαρακτήρισε το συμβάν «εξαιρετικά σοβαρό» και τόνισε ότι απαιτείται υψηλότατο επίπεδο διαφάνειας.

Το ιστορικό της κλινικής

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Monash IVF βρίσκεται στο στόχαστρο. Το 2023 πλήρωσε 56 εκατ. αυστραλιανά δολάρια (€34,6 εκατ.) για να διευθετήσει συλλογική αγωγή 700 πρώην ασθενών που ισχυρίστηκαν πως η κλινική απέκρυψε τον κίνδυνο ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων σε γενετικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να απορρίψουν βιώσιμα έμβρυα.